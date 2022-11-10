ФНС ликвидирует ИП Навального

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Алексей Навальный(на экране), отбывающий наказание в исправительной колонии

Федеральная налоговая служба (ФНС) приняла решение ликвидировать нефункционирующее ИП, зарегистрированное на имя оппозиционера Алексея Навального, который находится в заключении, передает РИА Новости. ИП был зарегистрирован в 23-й инспекции ФНС по Москве 15 января 2014 года с основным видом деятельности в области права.

Принято решение о предстоящем исключении недействующего ИП из ЕГРИП (единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей — NEWS.ru) с 09.11.2022, — говорится в документе.

2 февраля 2021 года Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок на реальный по обвинению в многократных нарушениях испытательного срока по делу «Ив Роше». 22 марта Лефортовский суд Москвы вынес приговор Навальному по делу о мошенничестве и неуважении к суду. Оппозиционера признали виновным по обоим пунктам и приговорили к девяти годам колонии строгого режима, штрафу в размере 1,2 млн рублей, а также к 1,5 года ограничения свободы.

В конце октября этого года Навальный сообщил, что Следственный комитет возбудил против него новое уголовное дело. В соцсетях он рассказал, что его обвинили в пропаганде терроризма и финансировании экстремистской деятельности.