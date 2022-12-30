Федералисты и автономисты: каким мог быть, но не стал СССР 30 декабря 1922 года был утверждён договор о создании Советского Союза. Его облик стал итогом ожесточённых дискуссий

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Договор об образовании СССР подписали четыре государства — Украина, Белоруссия, Россия и Закавказская Федерация. Путь к соглашению был страшно заковыристый, отражая процессы Гражданской войны и распада континентальной империи. В какой-то момент история могла повернуться так, что СССР стал бы конфедеративным образованием или же, наоборот, все известные республики Союза вошли бы в состав России как автономии. Однако «автономистский» план Сталина не нашёл поддержки у Ленина и ряда виднейших коммунистических политиков национальных республик. Поэтому будущий СССР всё-таки оказался федеративным государством.

Рождённый в горниле войны

На исходе 1917 года вся периферия России готовилась объявить о своей независимости. А некоторые, такие как Украина, уже успели сделать это. Большевики уже в начале Гражданской войны столкнулись с тем, что им необходимо срочно решать не только вопросы социальных преобразований (аграрный, частной собственности, городских реформ), но и национальные.

Фото: РИА Новости Москвичи идут по Большой Грузинской улице в первый день Февральской революции

Ситуация осложнялась тем, что подходы внутри партии к национализму колониальных народов бывшей Российской империи сильно отличались друг от друга. На бумаге все придерживались ленинской формулы «национальное определение вплоть до отделения». На деле же были нюансы.

Например, представители первого правительства Советской Украины, которое с помощью Москвы в 1918 году воевало с Украинской Народной Республикой (УНР), отказывались воспринимать украинцев как отдельный народ. Национальное движение воспринималось ими как по большей степени крестьянское и архаичное.

С другой стороны, даже Ленин отмечал, что в городах происходит быстрое обрусение украинцев. Стоило ли дробить единую городскую организацию? Тем более что у большевиков уже были проблемы с еврейскими левыми организациями, представляющими горожан, типа «Поалей Цион» и «Бунд».

Гражданская война решительно предъявила Москве, что попытки не замечать национальный вопрос бесперспективны.

Фото: Public domain/Wikimedia Commons Симон Петлюра

Во-первых, чисто из стратегических соображений борьба с националистами: русскими — белодельцами, казахскими — алашординцами или украинскими — петлюровцами — должна опираться на союзников в национальной среде. Таким образом, против правительств Колчака и Деникина были мобилизованы горцы Кавказа и мусульманское население Поволжья, в первую очередь башкиры и татары. Белые правительства не просто стояли на позиции «единой и неделимой России», большинство их деятелей категорически не хотели ничего слышать о национальных автономиях. Большевикам оставалось просто поднять это знамя и пообещать низам периферии справедливые и радикальные реформы. Что и сработало в итоге.

Во-вторых, коммунисты в центре и на окраинах, а также союзные им движения объективно тянулись друг к другу. Это вытекало из стратегической установки Москвы на объединение в единое советское пространство пролетарских низов по всей бывшей империи. Украинский батрак, русский рабочий, узбекский дехканин считались в данном случае естественными союзниками. Их партии коммунистической направленности имели полное право претендовать на помощь в свержении своих белых и националистов. И обратно — они должны были помочь тем, кто бы запросил у них помощи.

Такие установки сработали, и 1 июня 1919 года был подписан декрет «Об объединении советских республик России, Украины, Латвии, Литвы, Белоруссии для борьбы с мировым империализмом». В его рамках произошло объединение военных властей, советов народного хозяйства, финансов, комиссариатов труда и железнодорожного хозяйства. В документах получившийся военный союз всё чаще назывался Советской Федерацией.

Фото: Scherl/Global Look Press Владимир Ленин и Иосиф Сталин

И хотя после советская власть была вынуждена эвакуироваться из Прибалтики, состоялось первичное объединение наиболее важных отраслей с военной и стратегической точек зрения. А 28 декабря 1920 года между РСФСР и УССР был заключён союзный рабоче-крестьянский договор. Уже в первой статье соглашения было указано, что обе республики вступают в тесный военный и хозяйственный союз. Для его формирования стороны объединяют народные комиссариаты обеих республик: военных и морских дел, внешней торговли, финансов, труда, путей сообщений, почты и телеграфов, а также высшие советы народного хозяйства. При этом важнейшие сферы государственного управления были признаны общими для обеих республик и переданы под руководство РСФСР.

Объединенные комиссариаты теперь осуществляли свои функции в Советской Украине через своих уполномоченных, кандидатуры которых назначались из Москвы по согласованию со Всеукраинским центральным исполкомом (ВУЦИК).

Проектов много, а Союз — один

Получившийся предок СССР уже в целом наметил путь, по которому скоро последуют все советские республики. Что и продемонстрировала международная конференция в Генуе в феврале 1922 года. На ней России поручалось представлять Украину, Белоруссию, Азербайджан, Армению, Грузию, Бухару, Хорезм и Дальневосточную республику, а также заключать от их имени любые договоры и соглашения. Позже российская делегация была пополнена представителями Украины, Азербайджана, Грузии и Армении.

В целом партийное и советское руководство всех вышеперечисленных республик уже чётко поставило себе цель объединиться в большую Советскую Федерацию. Так было легче защищать свои права на международной арене, а также защищать от «враждебных поползновений социалистические завоевания». Военная и хозяйственная необходимость подталкивала к заключению союза. Вставал вопрос, каким он будет.

10 августа 1922 года во главе с наркомом по делам национальностей Иосифом Сталиным была сформирована специальная комиссия, целью которой было выработать документ по вопросу отношений с советскими республиками. Формальных подходов было несколько. Грузия и в меньшей степени Украина хотели «сильной» федерации. Союзная федерация должна была состоять из суверенных государств с чётко прописанным разграничением полномочий. Сам Сталин настаивал на включении советских республик в качестве автономий в состав РСФСР, наподобие Татарстана.

Фото: Keystone Pictures USA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Иосиф Сталин

Но были и другие варианты. Профессору, известному юристу и революционеру Михаилу Рейснеру, отцу известной поэтессы и публицистки Ларисы Рейснер, власти поручили составить альтернативный вариант союзного договора. Тот положил в его основу территориально-экономический принцип. По сути, Рейснер предлагал федерацию Советов, а не федерацию советских национальностей. Хотя проект пользовался успехом в некоторых кругах, в частности, его поддержал видный латышский большевик Мартын Лацис, но Всероссийский исполком (ВЦИК) этот документ провалил.

«Автономистский» проект Сталина вызвал серьёзную критику со стороны авторитетных большевиков и деятелей национальных республик. Наибольшую критику эта доктрина вызвала у Украины. Её глава Христиан Раковский отклонил проект на том основании, что проект автономизации не учитывает сложное национальное деление строящегося Союза. Вместо этого он предлагал создать конфедерацию советских республик, суверенных не только внутри себя, но и частью на внешней арене.

Фото: РИА Новости Христиан Раковский

Ситуация с проектом Советской Федерации явно начала заходить в тупик. Две важнейшие для его формирования республики — Украина и Грузия — отказывались подписывать сталинский план. Лидер большевиков и глава советского правительства Владимир Ленин, который пристально наблюдал за развитием ситуации, вынужден был вмешаться. Уже в самом конце 1922 года он прямо указывал, что «вся эта затея „автономизации“ в корне была неверна и несвоевременна», а Сталина обвинял в «торопливости», «администраторском увлечении» и «озлоблении» против грузинских национал-уклонистов. В связи с этим Ленин призывал товарищей различать «национализм нации угнетающей и национализм нации угнетённой, национализм большой нации и национализм нации маленькой».

По отношению ко второму национализму почти всегда в исторической практике мы, националы большой нации, оказываемся виноватыми в бесконечном количестве насилия, и даже больше того — незаметно для себя совершаем бесконечное количество насилий и оскорблений — стоит только припомнить мои волжские воспоминания о том, как у нас третируют инородцев, как поляка не называют иначе как «полячишкой», как татарина не высмеивают иначе как «князь», украинца иначе как «хохол», грузина и других кавказских инородцев — как «капказский человек», — писал Ленин.

В связи с этим он считал, что «интернационализм со стороны угнетающей или так называемой великой нации (хотя великой только своими насилиями, великой только так, как велик держиморда) должен состоять не только в соблюдении формального равенства наций, но и в таком неравенстве, которое возмещало бы со стороны нации угнетающей, нации большой, то неравенство, которое складывается в жизни фактически».

Националы против «ишаков»

В итоге вместо конфедерации или «сильной» федерации 6 октября 1920 года было принято нечто среднее. С одной стороны, постулировалось право республик на выход из будущего Союза, с другой стороны, национальные компартии должны были вести свою политику в тесной связке с головной российской компартией. В плане исполнительной власти приоритет будет отдан общесоюзным органам, в которых, согласно процедурам формирования, в будущем будут доминировать выходцы из российской компартии. Но обязательство согласовывать политику с национальными органами останется.

Несмотря на принятие постановления, борьба между «федералистами» и «автономистами» продолжилась. Последние сами себя утопили в результате событий 19–22 октября 1922 года. У главы Кавказского бюро Серго Орджоникидзе были накаленные отношения с грузинскими коммунистами. Проблемой было ещё то, что для пополнения партии из Москвы дали указание «брать всех» — националистов, меньшевиков, главное, чтобы это были хоть какие-то социалисты. Причиной была слабость местных коммунистов и исторически сильное влияние меньшевиков. Да и рабочего класса, традиционного резерва компартии, в Грузии было не очень много.

Фото: РИА Новости Серго Орджоникидзе и Иосиф Сталин

Некий Кабахидзе во время очередного спора, в котором сталинский проект «союзных автономий» был раскритикован, назвал Орджоникидзе «сталинским ишаком». Последний вспылил. Так, слово за слово, и получил товарищ Кабахидзе кулаком по физиономии. И начался феерический скандал. Весь ЦК Компартии Грузии в знак протеста засобирался в отставку. В Москву полетели телеграммы о грубости Орджоникидзе.

На место событий немедленно выехала представительная комиссия во главе с Феликсом Дзержинским. Какой-то прямо ереси со стороны участников, включая товарища Серго, она не увидела. Ну побили друг друга товарищи, бывает — горячие кавказские парни. Ленин в ответ на такое решение «прополоскал» главу Орджоникидзе, заявив, что тот проявляет чуть ли не великорусский шовинизм. Досталось и Дзержинскому.

Я боюсь также, что товарищ Дзержинский <...> отличился тут тоже только своим истинно русским настроением (известно, что обрусевшие инородцы всегда пересаливают по части истинно русского настроения) и что беспристрастие всей его комиссии достаточно характеризуется рукоприкладством Орджоникидзе. Я думаю, что никакой провокацией, никаким даже оскорблением нельзя оправдать этого русского рукоприкладства и что товарищ Дзержинский непоправимо виноват в том, что отнесся к этому рукоприкладству легкомысленно, — негодовал Ленин.

В итоге от «автономизации» и сталинского плана не осталось и следа. Стало понятно, что ленинский вариант союзного договора победил. 30 декабря 1922 года на I Всесоюзном съезде Советов был утверждён Договор об образовании СССР в составе четырех республик — УССР, БССР, РСФСР и ЗСФСР.