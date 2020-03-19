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Период карантина во время коронавируса считается простоем и работник в этот период должен получить не менее двух третей тарифной ставки либо должностного оклада. Об этом сообщили в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

Там уточнили, что, согласно ч. 3 ст. 72.2 Трудового кодекса РФ, время карантина является простоем, если его ввёл сам работодатель.

Период простоя работника по причинам, не зависящим от работодателя и работника, оплачивается в размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя (ч. 2 ст. 157 ТК РФ), — пояснили в ФНПР.

При этом на должностные обязанности сотрудников период карантина никак не влияет, и он должен выполнять свою работу согласно должностной инструкции. Изменяться могут только условия их выполнения, то есть место, порядок и так далее.

По последним данным, на сегодняшний день в мире зафиксированы 219 тыс. 583 случая заболевания коронавирусом, 8 тыс. 928 человек скончались, 84 тыс.801 выздоровели. В России насчитывается 147 заражённых, 6 из них удалось вылечить, однако в четверг в Москве от коронавируса умерла первая россиянка.