https://static.news.ru/photo/c961c1b0-1e5d-11ea-8b68-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фонд борьбы с коррупцией просит об исключении организации из реестра иностранных агентов. Запрос представители ФБК уже отправили в Главное управление министерства юстиции в Москве.

В фонде подчёркивают, что организация на данный момент полностью отказалась от зарубежного финансирования. Кроме того, все полученные деньги ФБК вернул иностранным источникам.

Как следует из реестра Генпрокуратуры, управление Минюста уже назначило проверку деятельности фонда. Она продлится до 15 января 2020 года, передаёт RT.

Ранее NEWS.ru писал, что внесение ФБК, основанного оппозиционером Алексеем Навальным, в список некоммерческих организаций — иностранных агентов признал законным Замоскворецкий суд Москвы.

Минюст включил фонд в соответствующий список 9 октября. Навальный подчеркнул тогда, что организация никогда не получала зарубежного финансирования. Но по данным, опубликованным на сайте Минюста, вложения в фонд осуществили американская компания Star-Doors.Com LLC и гражданин Испании Роберто Фабио Монда Карденас.