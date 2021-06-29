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ФБК оштрафовали за отказ ответить на запрос Роспотребнадзора

20:38, 29 июня 2021
ФБК ФБК Фото: leonidvolkov/instagram.com

Симоновский суд Москвы принял решение о наложении штрафа на Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан российскими властями запрещённой экстремистской организацией и иноагентом). Причиной стал отказ ответить на запрос Роспотребнадзора, рассказали журналистам ТАСС в инстанции.

Ликвидированная организация должна выплатить 50 тысяч рублей.

Суд признал ФБК виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ «Невыполнение законных требований должностного лица», — отметили в суде.

Там не уточнили, на какой запрос ведомства отказались отвечать в ФБК.

Карточка дела размещена на сайте инстанции.

9 июня Московский городской суд принял решение о признании Фонда борьбы с коррупцией (признан российскими властями иноагентом) и Фонда защиты прав граждан (также признан иноагентом) экстремистскими организациями.

Суд отказал юристам в удовлетворении всех ходатайств. По оценке прокуратуры, ФБК «занимается формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации». Адвокат организации заявил, что защита обжалует это решение.

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