Симоновский суд Москвы принял решение о наложении штрафа на Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан российскими властями запрещённой экстремистской организацией и иноагентом). Причиной стал отказ ответить на запрос Роспотребнадзора, рассказали журналистам ТАСС в инстанции.

Ликвидированная организация должна выплатить 50 тысяч рублей.

Суд признал ФБК виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ «Невыполнение законных требований должностного лица», — отметили в суде.

Там не уточнили, на какой запрос ведомства отказались отвечать в ФБК.

Карточка дела размещена на сайте инстанции.

9 июня Московский городской суд принял решение о признании Фонда борьбы с коррупцией (признан российскими властями иноагентом) и Фонда защиты прав граждан (также признан иноагентом) экстремистскими организациями.