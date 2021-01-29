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ФБК ответил на видеорепортаж Mash о «дворце Путина»

18:02, 29 января 2021 703
Фото: Кадр из видео/Mash Video/youtube.com

Руководитель отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ иноагентом) Мария Певчих прокомментировала видеорепортаж, сделанный во «дворце Путина» в Геленджике интернет-проектом Mash.

Mash подтвердили то, что мы писали про ремонт и плесень. Спасибо, конечно, но мы и так это знали, — написала она в Twitter.

Певчих, говоря о выложенном видео, написала, что испытывает «чувство жалости и отвращения» к журналистам «этой помойки Mash».

Ранее стало известно, что так называемый дворец Путина в Геленджике находится на нулевом этапе строительства — там работают только строители, а всё выглядит как «один большой бетон». Имя владельца объекта неизвестно, следует из материала журналистов Telegram-канала Mash. По словам строителей, возведение здания закончится примерно через пять-шесть лет. Авторы призвали владельцев «дворца» отозваться.

19 января Алексей Навальный опубликовал очередное расследование. В двухчасовом ролике рассказывается о здании в посёлке Прасковеевка под Геленджиком. Утверждается, что строение является «дворцом Путина» и его стоимость составляет около 100 млрд рублей. На сегодняшний день видео посмотрели 85 млн человек.

В расследовании Навального утверждается, что здание строилось за счёт компаний «Роснефть» и «Транснефть» и на самом деле особняк принадлежит окружению Путина.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее назвал расследование качественной «клюквой». По его словам, глава государства не имеет к этому объекту никакого отношения и даже не бывал там. При этом он заявил, что названия помещений «аквадискотека» и «комната грязи» возникли из-за неверного перевода с английского, писал NEWS.ru.

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