https://static.news.ru/photo/3efa20cc-5a0c-11ea-b225-fa163e074e61_660.jpg Фото: streeteasy.com

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) провёл расследование, которое выявило наличие нескольких квартир в Нью-Йорке у зятя действующего премьера России Михаила Мишустина.

Как пишет Znak.com со ссылкой на ФБК, бизнесмен Александр Удодов в 2009 году приобрёл пять квартир в жилом комплексе на 20 Pine Street на сумму $5 млн. Купил он их через несколько фирм, собственником которых стал позже. Затем по такой же схеме он приобрёл ещё одну квартиру за $1,3 млн в том же жилом комплексе.

NEWS.ru сообщал, что ФБК включили в список иноагентов 9 октября 2019 года из-за финансирования из-за рубежа. На сайте Министерства юстиции сообщалось, что Фонд финансировала компания Star-Doors.Com LLC из США и гражданин Испании Роберто Фабио Монда Карденаса. Алексей Навальный заявил, что организация не получала деньги из-за границы.