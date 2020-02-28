Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) провёл расследование, которое выявило наличие нескольких квартир в Нью-Йорке у зятя действующего премьера России Михаила Мишустина.
Как
NEWS.ru сообщал, что ФБК включили в список иноагентов 9 октября 2019 года из-за финансирования из-за рубежа. На сайте Министерства юстиции сообщалось, что Фонд финансировала компания Star-Doors.Com LLC из США и гражданин Испании Роберто Фабио Монда Карденаса. Алексей Навальный заявил, что организация не получала деньги из-за границы.
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