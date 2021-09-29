ФБК исключили из реестра иноагентов

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан властями запрещённой экстремистской организацией) исключён из реестра иностранных агентов, рассказали в Минюсте. Такое решение связано с ликвидацией объединения, передаёт ТАСС.

Фонд борьбы с коррупцией* и Фонд защиты прав граждан** исключены из реестра иностранных агентов, рассказали в Минюсте. Такое решение связано с ликвидацией объединений, передаёт ТАСС.

В ведомстве назвали это исключительно технической процедурой. Её начали на основании документов о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц информации о ликвидации организаций.

Минюстом России принято решение об исключении сведений об указанных организациях из реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, — отмечается в сообщении.

Пока ФБК и ФЗПГ находились в реестре иноагентов, их упоминание в СМИ должно было сопровождаться соответствующим пояснением наряду с информацией об экстремистском статусе, несмотря на то что объединения были ликвидированы.

9 июня Мосгорсуд признал ФБК, ФЗПГ и штабы Навального*** экстремистскими организациями. По оценке прокуратуры, сторонники оппозиционера Алексея Навального «занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации». Фактическими целями работы признанных экстремистскими организаций в прокуратуре сочли «создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария „цветной революции“».

Защита отмечала, что сменяемость власти является базовым конституционным принципом, а понятие «цветная революция» не является юридическим и не может служить аргументом.

4 августа Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве отказался удовлетворять апелляцию на признание ФБК, ФЗПГ и штабов Навального экстремистскими организациями. Таким образом, решение об этом статусе вступило в силу.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан властями запрещённой экстремистской организацией.

** Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) признан властями запрещённой экстремистской организацией.

*** Штабы Навального признаны властями запрещённой экстремистской организацией.