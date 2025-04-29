Фаза Луны сегодня, 29 апреля 2025 года. Играем с котами и не злимся

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Фаза Луны сегодня, 29 апреля 2025 года. Играем с котами и не злимся

В 04:53 по московскому поясному времени Луна перешла в третий день нового цикла. Он завершится завтра, 30 апреля, в 05:20.

В какой фазе и в каком знаке зодиака находится сегодня Луна

С наступлением третьих лунных суток можно отметить такое явление, как неомения — первое появление на небе Луны в течение лунного цикла. Пока это только лишь новорожденный лунный серп. Спутник Земли переходит сегодня под влияние ненадежных и двуликих Близнецов.

Общие рекомендации для третьих лунных суток

День обещает быть насыщенным, если проявить инициативу и заручиться достаточной мотивацией. Удастся многого достичь, но стоит помнить о возможности проявлений агрессии со стороны других людей. Будьте терпеливы как к самим себе, так и к окружающим.

Свадьба и отношения

Что касается личной жизни, семейные пары, создавшие союз в этот день, могут столкнуться с неожиданными и зачастую негативными ситуациями. Если вы не настроены на постоянное напряжение, возможно, стоит перенести дату свадьбы.

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Здоровье и уход за собой

В плане здоровья осторожность не повредит — вероятность получения травм сегодня достаточно высока. Не игнорируйте симптомы недомогания; полезными будут физические нагрузки и водные процедуры, такие как пребывание в бане. Посещение салона красоты окажет положительное воздействие на ваше состояние.

Работа и финансы

В сфере бизнеса сегодня царит атмосфера агрессии и напористости. Учтите это в своих делах. Не позволяйте нарушать свои границы и старайтесь сами не затрагивать права других. Лучше отложить финансовые операции, чтобы избежать убытков.

Природа

Рыбалка обещает быть удачной, хотя улов может оказаться в основном из мальков. Тем не менее это не повод отказываться от приятного времяпрепровождения с удочкой. Владельцы домашних животных могут порадовать своих питомцев новыми игрушками, а лучше всего провести с ними время за совместной игрой. Садоводы могут смело планировать свои дела в соответствии с лунным календарем на апрель.

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