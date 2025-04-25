Фаза Луны сегодня, 25 апреля 2025 года. День удачи и озарений

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Фаза Луны сегодня 25 апреля, какая сегодня Луна. Доверяем интуиции, ждем озарений

В 04:12 по московскому времени Луна сегодня перешла в 27-й день второго весеннего цикла. Он завершится 26 апреля в 04:18 по тому же времени.

В какой фазе и в каком знаке зодиака находится сегодня Луна

Текущий лунный цикл близится к завершению, совсем скоро тонкий серп месяца истает и на несколько ночей воцарится темнота. Нас ждет апрельское новолуние. Ну а пока вместе с Луной переходим под управление настырного и упрямого Овна.

Полезные советы для 27-х лунных суток

При решение различных задач сегодня надо прислушиваться и к разуму, и к интуиции. Следуйте своим внутренним убеждениям, не обращая внимания на мнение окружающих. Это приведет к неожиданным креативным идеям и новым открытиям. У вас есть все шансы найти решения давних проблем, быстро справиться с неприятностями или получить ценный опыт, который пригодится в будущем.

Здоровье и внешность

Что касается здоровья и красоты, то в этот день не предвидится серьезных проблем. Даже, казалось бы, серьезные симптомы, скорее всего, быстро пройдут. Для улучшения самочувствия и поднятия настроения полезно заняться водными процедурами: посетите бассейн, баню либо сауну или же попробуйте закаливание и контрастный душ.

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Работа и деньги

В сфере бизнеса не рекомендуется начинать новые дела, а вот последовательное выполнение долгосрочных проектов может привести к интересному и полезному опыту. Общение и дебаты сегодня окажутся весьма продуктивными, а исследователи и ученые могут ожидать особой удачи. В финансовых вопросах лучшим решением станет возврат долгов, нежели стремление к новой прибыли.

Свадьба и отношения

Если говорить о любви и браке, то заключенные в этот день союзы окажутся удачными, хотя сама церемония будет больше лиричной, чем веселой. От родственников не исключены неожиданные, но приятные новости, которые окажутся полезными.

Природа

Ввиду близости новолуния активность рыб сходит на нет. Садоводы могут планировать свой день с учетом рекомендаций лунного календаря на апрель. Владельцам кошек и собак стоит проверить сроки прививок, обработок от экто- и эндопаразитов, а также ежегодных визитов к ветеринару. Вся эта информация должна содержаться в ветпаспорте животного.

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