Фаза Луны сегодня, 24 апреля 2025 года. «Нет» конфликтам и рыбалке

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Фаза Луны сегодня, 24 апреля, какая сегодня Луна. Избегаем провокаций, занимаемся текучкой

В 04:05 по московскому времени Луна сегодня перешла в 26-й день второго весеннего цикла. Он завершится 25 апреля в 04:12 по тому же времени.

В какой фазе и в каком знаке зодиака находится сегодня Луна

Луной сегодня управляют расчетливые Рыбы. Убывающая Луна наконец перешла в завершающую фазу цикла. Через несколько дней нас ждет новолуние.

Общая характеристика 26-х лунных суток

Предстоит довольно трудный день, в течение которого даже воздух будет насыщен напряжением, что может легко привести к вспышкам гнева и серьезным столкновениям. Чтобы преодолеть такое эмоциональное напряжение, потребуется значительная трата сил и нервов, поэтому любых провокаций сегодня важно избегать. Лучше всего в этот день минимизировать пустые разговоры, сплетни и пребывание в компании.

Природа и отдых

Рыбалка сегодня окажется не только бессмысленной, но и может привести к неприятностям. Владельцам домашних животных и садоводам можно заняться поиском витаминов и необходимых добавок для своих питомцев и растений.

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Бизнес и финансы

Сегодня следует сосредоточиться только на текущих задачах. Принятие новых решений, ведение переговоров и запуск новых проектов рекомендуется отложить, так как они могут натолкнуться на непредвиденные трудности. В вашем окружении могут проявить себя недоброжелатели, а выгодные на первый взгляд предложения обернутся большой проблемой.

Здоровье и красота

Не стоит откладывать обращение к врачу, если возникнет такая необходимость. Уходовые процедуры и посещение салонов красоты лучше перенести на более удачное время.

Семья и отношения

День не подходит для свадебных церемоний и других семейных праздников. Все коммуникации следует свести к минимуму и ограничиться только самыми необходимыми контактами.

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