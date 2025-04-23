Фаза Луны сегодня, 23 апреля 2025 года. Заботимся о здоровье и одиночестве

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Фаза Луны сегодня, 23 апреля, какая сегодня Луна. Идем в суд, считаем деньги, бережем здоровье

В 03:58 московского поясного времени Луна сегодня перешла в 25-й день апрельского цикла. Он завершится 24 апреля в 04:05 по тому же времени.

В какой фазе и в каком знаке зодиака находится сегодня Луна

Убывающая фаза Луны продлится еще почти неделю, а 28 апреля наступит новолуние. Управление спутников Земли сегодня переходит под власть Рыб.

Рекомендации для 25-го лунного дня

Сегодня будет уместно устроить себе «день-тюлень» — минимизируйте физическую активность и постарайтесь оставаться дома. Рекомендуется избегать любых встреч, не спешить при выполнении самых элементарных дел и беречь внутренние ресурсы.

Здоровье и красота

Если вы заметили сегодня даже самое легкое недомогание, не медлите — принимайте необходимые меры, например выпейте лекарство или обратитесь к врачу. Обратите внимание на здоровье и эмоциональное состояние близких: возможно, они нуждаются в помощи, но сами об этом не скажут. Любые мероприятия, направленные на укрепление иммунной системы и улучшение здоровья, будут весьма полезны.

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Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Фаза Луны сегодня, 23 апреля 2025 года. Заботимся о здоровье и одиночестве

Бизнес и финансы

Несмотря на общие неблагоприятные обстоятельства, этот день принесет удачу специалистам в области финансов: бухгалтерам, экономистам и всем, кто работает с деньгами. Юристов и адвокатов также ожидает успешный день на ниве судебного представительства.

Семья и отношения

Сегодня не самый подходящий момент для заключения брака. Встречи с родственниками также стоит перенести на более удачное время.

Природа

Чем ближе новолуние, тем ниже активность рыбы, поэтому рыбалка сегодня может оказаться абсолютно неудачной, но зато вы сможете насладиться тишиной и спокойствием. Владельцы домашних животных могут провести день со своими питомцами — это принесет радость обеим сторонам. Цветоводы могут заняться любой деятельностью, требующей внимания и сосредоточенности.

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