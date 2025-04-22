Фаза Луны сегодня, 22 апреля 2025 года. Рыбачим на лайте, играем с котиками

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Фаза Луны сегодня, 22 апреля 2025 года. Рыбачим на лайте, играем с котиками

В 03:48 московского поясного времени Луна сегодня перешла в 24-й день апрельского цикла. Он завершится 23 апреля в 03:58 по тому же времени.

В какой фазе и в каком знаке зодиака находится сегодня Луна

Убывающая фаза Луны продлится еще неделю — уже 28 апреля наступит новолуние. А управляет спутником Земли по-прежнему вспыльчивый Водолей.

Рекомендации для 24-го лунного дня

Сегодня каждый сможет почувствовать не только собственную энергию, бьющую через край, но и силы, которые можно будет черпать извне. Это отличный момент для закладки фундамента крупных проектов как в сфере бизнеса, так и в личной жизни. Если вы в данный момент находитесь в ситуации выбора проектов для запуска, старайтесь сосредоточиться на самых масштабных из них. Однако будьте осторожны и не злоупотребляйте предоставленными возможностями, чтобы избежать неприятностей.

Отношения и свадьбы

Свадьбы стоит устраивать только в том случае, если партнеры не впервые вступают в брак, долгое время были в отношениях и уверены друг в друге. В противном случае такой союз может быстро распасться.

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Бизнес и финансы

Любые начинания сегодня будут успешными и удача ожидает всех предпринимателей — от креативщиков до торговцев. Однако сложные переговоры со множеством условий, требующих согласования, лучше отложить.

Здоровье и красота

Отличное время для начала лечения или укрепления иммунной системы. Рекомендуются интенсивные тренировки и контактные виды спорта. Также сегодня удачный момент для изменений в имидже: обновления прически или смены стиля одежды.

Природа

Рыбалка будет интересна лишь тем, кому нравится сам процесс. Ожидать удачного улова не стоит. Садоводы могут планировать работы на земле в соответствии с лунным календарем на апрель. Любители собак и кошек смогут порадовать своих любимцев, если потратят время на игры с ними.

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