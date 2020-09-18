Лекарство от коронавируса пополнит список жизненно важных

https://static.news.ru/photo/ebc71b62-f9d9-11ea-b2a1-fa163e074e61_660.jpg Препарат «Фавипиравир» Фото: Vit Simanek/Global Look Press

Препарат от коронавирусной инфекции «Фавипиравир» в ближайшее время включат в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

В ближайшее время «Фавипиравир» будет включён в перечень жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), после чего предельные цены на препарат будут зарегистрированы, — цитирует его РИА Новости.

Кузнецов добавил, что это будет сделано в соответствии с утверждённой методикой, включающей в себя экономический анализ со стороны антимонопольной службы. Отмечается, что сейчас препарат включён во Временные методические рекомендации «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утверждаемые Минздравом России.

Ранее сообщалось, что рекомендуемая стоимость препарата для лечения новой коронавирусной инфекции «Арепливир» («Фавипиравир») составляет 12 320 рублей .Препарат произвели в Японии. Он был одобрен в 2014 году.

Как писал NEWS.ru, по решению Министерства здравоохранения Казахстана в стране приостановлены закупки «Фавипиравира» для лечения коронавирусной инфекции нового типа.

В Минздраве Казахстана отметили, что актуальные вопросы применения препарата в практическом здравоохранении в рамках клинического исследования рассмотрела объединённая комиссия. По итогам было принято решение, согласно которому в законодательство в части особого порядка проведения клинических исследований для лекарственных средств этиотропной терапии COVID-19 нужно внести изменения. Именно поэтому дистрибьютор приостановил закупки «Фавипиравира». Данная мера будет оставаться в силе до конца клинических испытаний.