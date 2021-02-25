ФАС завела дело из-за «непристойного» клипа Моргенштерна с рекламой банка

Федеральная антимонопольная служба завела дело о нарушении законов о рекламе за видеоролик рэпера Моргенштерна «Клип за 10 лямов», в котором рекламируется кредитная карта «Альфа Банка».
Ранее из магазина в Санкт-Петербурге на Кирочной улице украли бюст рэпера Моргенштерна. На видео с камер наблюдения можно заметить, как молодой мужчина в чёрной куртке с опущенным на лицо капюшоном зашёл в магазин и попросил у консультанта показать футболку большого размера. Продавец ушла за ней на склад, а в это время парень схватил бюст исполнителя и выбежал с ним из магазина, писал NEWS.ru.