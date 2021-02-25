ФАС завела дело из-за «непристойного» клипа Моргенштерна с рекламой банка

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Решая, сколько детей рожать, женщина должна ориентироваться исключительно на себя, не рассчитывая на мужчину. Надеяться на безмятежный быт счастливой семьи слишком наивно, заявила телеведущая Ксения Бородина.

В любой ситуации, когда женщина остаётся без мужской поддержки — ушёл он, заболел, либо произошло что-то ещё, у неё на руках остаются дети, «которые хотят есть каждый день, им нужно...