ФАС взялась за Wildberries ФАС вынесла предупреждение Wildberries из-за невыгодных условий для продавцов

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Федеральная антимонопольная служба вынесла предупреждение российской компании Wildberries по признакам нарушения законодательства, сообщила пресс-служба ведомства. Маркетплейс уличили в навязывании невыгодных условий для продавцов.

Маркетплейс навязывает невыгодные условия договора для продавцов. В период с 2022 по 2023 год в ФАС России поступило большое количество обращений граждан и организаций, указывающих на признаки нарушения антимонопольного законодательства со стороны ООО «Вайлдберриз», являющегося владельцем электронной торговой площадки Wildberries, — сказано в сообщении.

Как пояснили в ФАС, тарифы маркетплейса на услуги логистики и хранения изменяются почти ежедневно, что может оказать существенное влияние на деятельность продавцов. Кроме того, Wildberries вводит ограничения при размещении контактных данных продавцов. В антимонопольной службе заявили, что компании нужно внести изменения в оферту о реализации товара на официальном сайте. В случае неисполнения предупреждения ФАС может возбудить дело в отношении Wildberries.

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