ФАС возбудила дело против российского оператора связи ФАС возбудила дело в отношении МТС из-за повышения цен на связь

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Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении компании МТС, сообщает пресс-служба ведомства. По мнению службы, оператор связи необоснованно повысил стоимость услуг. В ФАС подчеркнули, что действия компании не обоснованы ростом затрат.

ПАО «МТС» в апреле и марте 2024 года повысило стоимость услуг сотовой связи для более 30 млн абонентов в среднем на 8%. <...> Такие действия <...> ущемляют интересы абонентов, в связи с этим ведомство возбудило антимонопольное дело в отношении компании, — сказано в публикации.

Ранее ФАС выдала предупреждение Ozon, «усмотрев в действиях компании признаки нарушения антимонопольного законодательства». Отмечается, что «на протяжении 2023 года и в первом квартале текущего года в ФАС России поступали многочисленные обращения граждан и предпринимателей на действия маркетплейса. Речь идет о навязывании продавцам участия в услуге „Баллы за скидки“, неопределенности в условиях расторжения договоров и ограничениях при размещении контактной информации продавцов».

До этого Федеральная антимонопольная служба возбудила новое дело в отношении Альфа-Банка по признакам нарушения закона о рекламе. Поводом для этого послужила аудиореклама, которая распространялась в эфире радио. Теперь кредитной организации грозит крупный штраф.