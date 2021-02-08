ФАС возбудила дело против «Яндекса» после жалобы Росреестра

https://static.news.ru/photo/e844d338-69fc-11eb-a9c0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Федеральная антимонопольная служба РФ возбудила в отношении «Яндекса» дело за рекламу услуг частных сервисов по получению выписок из Единого государственного реестра недвижимости.

Ведомство 2 февраля рассмотрело жалобу на «Яндекс». По закону такие услуги имеет право оказывать только Росреестр.

По факту распространения подобной рекламы в Федеральной антимонопольной службе 17 ноября 2020 года был составлен протокол осмотра сайта. Дело рассмотрят 4 марта 2021 года, после чего будет принято решение о законности действий компании «Яндекс», передаёт ТАСС.

Ранее ФАС возбудила дело в отношении «Почты России» после того, как компания не прекратила взимать надбавки к тарифам за услуги почтовой связи в труднодоступных населённых пунктах страны. В ведомстве уточнили, что дело открыто по признакам нарушения закона о защите конкуренции. Организация должна была отказаться от дополнительной надбавки в размере 100% к сумме оплаты за всю массу посылки в случае, если она доставляется из отделений почтовой связи в населённых пунктах, которые круглогодично являются труднодоступными.

В «Почте России» сообщили, что компания взаимодействует с ФАС по этому вопросу в рабочем режиме. Там уточнили, что законодательство возлагает на «Почту России» задачу осуществлять такую социально значимую услугу, как доставка посылок и писем в любую точку страны, в том числе в самые отдалённые и труднодоступные районы. Для решения данного вопроса компания не пользуется механизмом государственного субсидирования доставки, писал NEWS.ru.