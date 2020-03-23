Федеральная антимонопольная служба будет в усиленном режиме контролировать необоснованный рост цен на социально значимые товары. В ведомстве пообещали обратить особое внимание на крупы, мясо, хлебобулочные изделия, масло, яйца, фрукты и овощи.
Специалисты территориальных органов ФАС будут своими силами проводить мониторинг цен. Проверки ожидаются каждый день, включая выходные,
Как писал NEWS.ru, в Минпромторге рассказали, что власти России готовы ввести дополнительные меры по сдерживанию увеличения стоимости лекарств на фоне ослабления рубля. По данным ведомства, в настоящее время критические риски отсутствуют, однако государство не допустит роста цен на медпрепараты, в том числе жизненно важные.
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