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«Почта России» ввела новые меры на фоне распространения коронавируса. Все работающие там курьеры пройдут инструктаж по бесконтактной передаче посылок и доставке «до двери». Это делается для того, чтобы избежать передачи инфекции пожилым и людям, находящимся в группе риска, заявил глава «Почты России» Максим Акимов.

Тысячи сотрудников ежедневно оказывают услуги миллионам граждан, и поэтому сложная ситуация с распространением коронавирусной инфекции обязывает нас принять не только предписанные, но и дополнительные меры, — цитирует его РБК. Он...