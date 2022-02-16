ФАС проверит информацию о подорожании отопления для граждан

Федеральная антимонопольная служба России проанализирует появившуюся информацию об аномальном подорожании отопления для граждан в части соответствия законодательству, сообщается на сайте ведомства. В ведомстве подчеркнули, что, согласно официальной статистике, в 2021 году увеличение стоимости платы за коммунальные услуги не превысило установленные Правительством РФ рамки.

Ведомство проведёт анализ появившихся в СМИ и соцсетях сведений о росте цен на отопление для населения на предмет соблюдения антимонопольного и тарифного законодательства, — говорится в сообщении.

Там также отметили, что в случае завышения цен на жилищно-коммунальные услуги из-за неправильных расчётов рекомендуется обращаться в Государственную жилищную инспекцию.

Ранее сообщалось, что в 2021 году средний чек россиян за оплату жилищно-коммунальных услуг составил 3405 рублей и подрос относительно 2020 года, когда он составлял 3168 рублей. По мнению аналитиков, роль в такой разнице могла сыграть аномально тёплая зима 2019–2020 годов, когда средняя температура в батареях отопления была ниже и средняя сумма за эту услугу также оказалась меньше.

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, уточняющее порядок расчёта оплаты за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании общего имущества в многоквартирном доме. В рамках постановления установлен, в частности, последовательный порядок перерасчёта суммы к оплате для разных случаев, включая смену управляющей компании, истечение календарного года, а также платы между управляющими и ресурсоснабжающими организациями.