ФАС предложила установить нормативы продаж газа на бирже для «Газпрома»

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выступила с предложением установить новые нормативы на продажу газа на бирже для компании «Газпром», пишет РИА Новости. Отмечается, что объемы должны составить примерно 10% от поставок на внутренний рынок, а для независимых производителей — 3% с дальнейшим повышением до 10%.

ФАС разработала нормативы продаж газа на бирже для «Газпрома» и независимых производителей. Служба предлагает утвердить приказ о минимальной величине продажи газа на бирже по аналогии с приказом на рынке нефтепродуктов, — говорится в сообщении ФАС.

По мнению экспертов антимонопольной службы, такие нормативы следует установить в стране уже в ближайшее время. Среди независимых производителей особенно выделяются те, которые занимают ведущее положение на отечественном рынке. В дальнейшем, как планируется, объемы биржевых продаж должны составлять не меньше 10% для обеих категорий поставщиков.

Ранее глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль призвал руководство Евросоюза готовиться к тому, что Россия полностью прекратит поставлять газ. По его словам, возможно, европейским странам придется приспосабливаться к существованию без топлива уже этой зимой.