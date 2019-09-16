Реклама бесплатной кастрации неверных мужей, размещённая одной из ветеринарных клиник, признана нарушением закона.
Соответствующее решение приняло управление ФАС по Санкт-Петербургу. В конце мая от жителей города поступили две жалобы на объявление ветеринарной клиники, которое гласило: «Акция кастрация. Кот — 1 тысяча рублей. Кошка — 2,5 тысячи рублей. Неверный муж — бесплатно».
Заявители расценили его как проявление дискриминации по половому признаку. 90% опрошенных экспертов Ассоциации маркетинговой индустрии (АМИ) согласились с ними. Руководству клиники предписали прекратить распространение этой рекламы.
В соответствии с первой частью статьи 14.3 КоАП РФ штраф на юридическое лицо составляет от 100 до 500 тысяч рублей, — передаёт РИА Новости сообщение УФАС.
Ранее News.ru писал о том, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) может оштрафовать «Яндекс.Директ» из-за нарушения закона в контекстной рекламе. Речь идёт о рекламе работ и услуг, которые оказывает компания FastSert, не имеющая соответствующей аккредитации.