ФАС согласовала покупку «Макдоналдса» российским бизнесменом

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Ресторан быстрого питания «Макдоналдс»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила компании Александра Говора «Клуб Отель» приобрести российский бизнес «Макдоналдс», сообщили РБК в ведомстве. Также, по условиям сделки, американский бизнес имеет право выкупить сеть обратно в течение 15 лет.

ФАС России одобрила ходатайство ООО «Клуб Отель» о приобретении российского бизнеса «Макдоналдс». При этом продавец в течение 15 лет вправе на рыночных условиях выкупить бизнес обратно, — сообщила ФАС.

После ухода «Макдоналдса» из России по стране закрылось около 850 ресторанов, в том числе и первый, на Большой Бронной в Москве. Бизнес был продан действующему лицензиату Александру Говору, который сможет управлять ресторанами под новым брендом. Меню в ресторанах сети после ребрендинга останется привычным, потому что почти все поставщики продуктов российские. В столице «Макдоналдс» откроется 12 июня.