ФАС объявила «Яндекс Такси» доминирующим сервисом в России

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Сервис «Яндекс Такси» оказался самым доминирующим на территории России, сообщила ТАСС пресс-служба Федеральной антимонопольной службы. ФАС пришла к такому выводу после анализа рынка.

ФАС России по результатам проведенного анализа рынка установила, что «Яндекс Такси» занимает доминирующее положение на территории РФ и подавляющего большинства регионов страны, — сказали в ФАС.

До этого ФАС возбудила административное дело в отношении ООО «Яндекс» за нарушение закона «О рекламе». По данным службы, компания выпустила рекламу с недостоверными сведениями о стоимости услуги. ФАС пообещала проверить данную рекламу и установить, было ли нарушение законодательства. Если вину «Яндекса» докажут, то компанию привлекут к ответственности.

Ранее председатель Московского профсоюза такси Николай Кодолов заявил, что Федеральная антимонопольная служба не сможет урегулировать ситуацию с резким ростом цен на такси из-за снегопада в Москве. По его словам, такие прецеденты уже были, и в ведомстве в подобных случаях отвечают, что ситуация справедлива с точки зрения бизнеса. Он отметил, что повлиять на ситуацию не смогут и столичные власти. По его словам, у них нет для этого рычагов давления. Чтобы ситуация не была такой болезненной, надо повышать общее благосостояние населения, считает Кодолов.