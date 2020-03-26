Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не зафиксировала роста цен на услуги мобильной связи в России на фоне эпидемии коронавируса. Ведомство проводило проверку по поручению председателя правительства Михаила Мишустина.
Как сказано в отчёте, ФАС проанализировала динамику изменений стоимости услуг, которые связаны с переводом населения на удалённую работу или дистанционное обучение.
Установлено, что в течение второй декады марта рост нагрузки на сети связи составил в среднем до 20%. Это связано большей частью с увеличением просмотра видеосервисов,
По состоянию на 24 марта 2020 года роста цен не зафиксировано, — сообщили в ФАС.
Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что руководство страны использует все инструменты для поддержки граждан в условиях кризиса. Он также
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