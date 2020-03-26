https://static.news.ru/photo/cef14534-6eb1-11ea-9170-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не зафиксировала роста цен на услуги мобильной связи в России на фоне эпидемии коронавируса. Ведомство проводило проверку по поручению председателя правительства Михаила Мишустина.

Как сказано в отчёте, ФАС проанализировала динамику изменений стоимости услуг, которые связаны с переводом населения на удалённую работу или дистанционное обучение.

Установлено, что в течение второй декады марта рост нагрузки на сети связи составил в среднем до 20%. Это связано большей частью с увеличением просмотра видеосервисов, передаёт ТАСС.

По состоянию на 24 марта 2020 года роста цен не зафиксировано, — сообщили в ФАС.