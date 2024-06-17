ФАС нашла два картеля, занимающихся поставками медикаментов для бойцов СВО ФАС: выявлено два медицинских картеля на 1,1 млрд рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная антимонопольная служба выявила два медицинских картеля на 1,1 млрд рублей, сообщили в службе. Их подозревают в сговоре для поддержания цен при участии в торгах на поставку медицинских изделий для больниц Москвы и Московской области, а также столичного госпиталя для ветеранов войн № 2, которые занимаются реабилитацией участников СВО.

Ведомство возбудило два дела о нарушении антимонопольного законодательства. Первое — в отношении ООО «Вендделис», OOO «Стер Медикал», OOO «Стер 23», OOO «Лабкорп» и OOO «Лабстор», второе — в отношении OOO «Галар» и хозсубъекта, — говорится в сообщении.

Ранее ФАС обнаружила картельный сговор при внедрении нацпроектов «Образование» и «Демография» на 2,8 млрд рублей. В организации картеля подозревают ООО «Гардарика», ООО «Парк Инвест» и двух индивидуальных предпринимателей.

Также Федеральная антимонопольная служба вынесла штраф компании «Яндекс» за распространение ненадлежащей рекламы. Компания была оштрафована за нарушение запрета на рекламу услуг по написанию выпускных квалификационных работ.