ФАС начала антикартельные проверки крупнейших производителей сахара. Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, проверочные мероприятия проводятся на фоне резкого повышения цен на сахар и необоснованного сокращения товара на рынке.

Внеплановые выездные проверки проходят в отношении НКО «Cоюз сахаропроизводителей России», ООО «Группа Компаний «Русагро», ООО «Русагро-Центр», ООО «Продимекс», ООО «ГК Доминант», ООО «Торговый Дом «Доминант» и ООО «ЧеховСахар», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба проверяет цепочку поставок сахара от производителей до торговых сетей для недопущения задержки отгрузок. Отмечается, что отсутствие сахара связано с ажиотажным спросом, который «подогревается недобросовестными организациями".

До этого ассоциация «Русбренд» направила письмо в Федеральную антимонопольную службу, в котором сообщило, что некоторые сахарные заводы стали предлагать производителям продуктов питания делать закупки по ценам в долларах. При этом уточняется, что расчёты предлагается производить в рублях по курсу валют, который актуален на дату отгрузки продукции. Организация попросила ФАС разобраться в ситуации и принять меры.