https://static.news.ru/photo/743bf3b4-de06-11e9-80c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Приказ о создании рабочей группы по выявлению неправомерного использования инсайдерской информации подписали Центробанк (ЦБ) и Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Информацию об этом раскрыла пресс-служба антимонопольного ведомства.

Межведомственная рабочая группа будет заниматься борьбой с неправомерным использованием инсайдерских данных и манипулированием рынком, а также с нарушениями антимонопольного законодательства, говорится на сайте ФАС .

В неё вошли начальник Управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС Дмитрий Махонин, замглавы Управления по борьбе с картелями ФАС Антон Тесленко и заместитель начальника Управления контроля финансовых рынков Александр Разин. Возглавил новую структуру начальник Управления по борьбе с картелями в структуре антимонопольного ведомства Андрей Тенишев.

Организационное обеспечение работы новой структуры будет выполнять начальник отдела цифровых расследований Управления по борьбе с картелями ФАС Фатима Кониева.

Одной из основных задач рабочей группы станет осуществление взаимного обмена информацией и опытом, который наработан ведомствами по предупреждению, выявлению и пресечению различных правонарушений, — заявил Андрей Тенишев.

Ранее News.ru сообщал об отчёте компании по борьбе с инсайдерскими утечками DeviceLock. Там утверждается, что на чёрном рынке можно купить клиентские базы данных половины российских банков из топ-20.

Позднее официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной заявил, что надзорное ведомство не будет принимать мер реагирования по факту возможной утечки персональных данных клиентов трёх крупных российских банков.