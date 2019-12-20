https://static.news.ru/photo/edd7ab70-2341-11ea-9586-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

ФАС России и «Аэрофлот» выработали единый подход к ценообразованию на авиабилеты в эконом-классе.

Как отметили в Федеральной антимонопольной службе, цены будут формироваться в первую очередь в зависимости от спроса, без привязки к себестоимости перевозки.

При этом пассажиры, выбирая необходимую им тарифную группу, не должны будут платить за неиспользуемые услуги.

Цены на авиабилеты будут изменяться в зависимости от спроса. Таким образом, в среднем от 70% до 80% мест будут продаваться по ценам ниже себестоимости. При этом окупаемость рейсов обеспечит продажа билетов по более высоким ценам по мере приближения даты вылета.

Также в случае снижения спроса и риска недостаточного заполнения кресел на рейсах цены могут снижаться, даже по мере приближения даты вылета.

Ранее NEWS.ru писал, что пассажиры назвали 10 лучших авиакомпаний России. Тройку лидеров возглавил «Аэрофлот». Второе место досталось S7 Airlines, третья позиция у «России».