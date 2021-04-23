ФАС хочет привлечь к ответственности Альфа-Банк и Моргенштерна

https://static.news.ru/photo/06f10862-a448-11eb-8ba2-96000091f725_660.jpg Фото: MORGENSHTERN/youtube.com

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена привлечь к административной ответственности рэпера Моргенштерна за ролик «Клип за 10 лямов», в котором рекламируется карта Альфа-Банка. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Комиссия ФАС обнаружила в ролике ряд нарушений российских законов. В частности, они касаются рекламы финуслуг, употребления алкоголя, обращения к несовершеннолетним, использования непристойных и оскорбительных образов, а также некорректных утверждений.

Служба потребовала от артиста и кредитной организации прекратить нарушения законодательства и намерена возбудить в отношении них административное дело.

Видеоролик появился на YouTube-канале Моргенштерна в конце 2020 года. Музыкант нахваливает Альфа-Банк и советует подросткам просить родителей завести им карту кредитной организации. При этом в руках у него бутылка алкоголя.

Ранее сообщалось, что Альфа-Банк отказался от сотрудничества с Моргенштерном. В кредитной организации заявили, что учреждение для артиста должности директора по работе с молодёжью было пиар-ходом.