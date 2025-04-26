Фаршированный багет с мясом и сыром! Обалденная вкуснятина на завтрак!

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Готовим фаршированный багет с мясом и сыром — мини-шедевры на скорую руку! Эти ароматные половинки багета превращаются в сытное блюдо, которое удивит и домочадцев, и нежданных гостей. Хрустящая корочка, сочная начинка и расплавленный сыр — идеальное сочетание текстур и вкусов.

Возьмите свежий багет и разрежьте его вдоль на две половинки. Аккуратно извлеките часть мякиша, создав лодочки. Для начинки обжарьте 300 г мясного фарша с луком до румяности, добавьте мелко нарезанные помидоры и свежий базилик — он придаст потрясающий аромат.

Наполните багетовые лодочки мясной начинкой, сверху щедро посыпьте тертым сыром. Для идеального результата лучше использовать смесь моцареллы и чеддера. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 10–12 минут, пока сыр не превратится в золотистую пузырящуюся шапку.

Подавайте сразу, пока сыр тянется, украсив веточками свежего базилика. Эти фаршированные багеты хороши сами по себе или с легким салатом. Хрустящий хлеб, сочная мясная начинка с томатной свежестью и душистый базилик создают неповторимый вкусовой букет. Идеальный вариант, когда хочется и сытно, и красиво!

Ранее сообщалось, как приготовить золотистые деруны с творогом «Батькин секрет»: быстрый рецепт на сковороде!