Фаршированные баклажаны на мангале: рецепт сочной закуски с дымком

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Фаршированные баклажаны, приготовленные на углях, — это сочная закуска с дымком, которую необходимо приготовить, если вы собираетесь на шашлыки. Подавайте с соусом на основе сметаны и зелени — пальчики оближешь!

Ингредиенты:

баклажаны — 4 шт.;

фарш (на ваше усмотрение) — 200 г;

помидор — 1 шт.;

зелень, чеснок, специи — по вкусу.

Способ приготовления:

Подготовьте баклажаны: разрежьте вдоль, выньте мякоть, оставив «лодочки». Посолите и оставьте на 15 минут, чтобы ушла горечь. Приготовьте начинку: обжарьте на сковороде фарш, добавьте мякоть баклажанов, один помидор, зелень, чеснок, специи. Наполните «лодочки», выложите на решетку. Готовьте на мангале 20–25 минут, пока баклажаны не станут мягкими.

Почему это так вкусно? Дым придает овощам неповторимый аромат, а сочная начинка с мясом и пряностями тает во рту. Рецепт также подходит для духовки.

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