Фаршированные баклажаны, приготовленные на углях, — это сочная закуска с дымком, которую необходимо приготовить, если вы собираетесь на шашлыки. Подавайте с соусом на основе сметаны и зелени — пальчики оближешь!
Ингредиенты:
- баклажаны — 4 шт.;
- фарш (на ваше усмотрение) — 200 г;
- помидор — 1 шт.;
- зелень, чеснок, специи — по вкусу.
Способ приготовления:
- Подготовьте баклажаны: разрежьте вдоль, выньте мякоть, оставив «лодочки». Посолите и оставьте на 15 минут, чтобы ушла горечь.
- Приготовьте начинку: обжарьте на сковороде фарш, добавьте мякоть баклажанов, один помидор, зелень, чеснок, специи.
- Наполните «лодочки», выложите на решетку.
- Готовьте на мангале 20–25 минут, пока баклажаны не станут мягкими.
Почему это так вкусно? Дым придает овощам неповторимый аромат, а сочная начинка с мясом и пряностями тает во рту. Рецепт также подходит для духовки.
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