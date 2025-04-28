Фарш, фасоль и кукуруза! Готовим улетный ужин «Мексика» за 15 минут

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Фарш, фасоль и кукуруза! Готовим улетный ужин «Мексика» за 15 минут. Идеальное блюдо для тех, кто любит пикантные вкусы, но не хочет долго стоять у плиты! Ароматная смесь фарша, овощей и бобов с насыщенным томатным соусом.

Ингредиенты (4 порции)

Фарш (говяжий/куриный) — 500 г

Консервированные томаты — 400 г

Фасоль (красная/черная) — 1 банка (400 г)

Кукуруза — 180 г

Сладкий перец — 2 шт.

Лук — 1 крупная головка

Острый соус (чили/табаско) — 1–2 ч. л.

Тмин — 1 ч. л.

Паприка — 1 ч. л.

Соль, перец — по вкусу

Вода — 100 мл

Приготовление

1. Обжарьте лук и фарш на сильном огне 5 минут до румяности.

2. Добавьте томаты, острый соус и специи. Перемешайте.

3. Введите нарезанный перец, фасоль (без жидкости) и кукурузу.

4. Тушите под крышкой 10 минут на среднем огне, подливая воду при необходимости.

Подавайте с лавашом, питой, тортильей, чтобы макать! Приятного аппетита!

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