«Фантастические и наполеоновские»: Мирошник о своих планах после отставки Экс-посол ЛНР Мирошник рассказал, что после отставки перед ним открылись новые возможности

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Освобожденный от должности посла Луганской Народной Республики Родион Мирошник рассказал в беседе с «Радио 1», что после отставки перед ним открылись новые возможности. В частности, по его словам, сейчас у него «фантастические и наполеоновские» планы.

Экс-посол пояснил изданию, что пока не может раскрыть, куда он планирует пойти после отставки и какую должность будет занимать, поскольку он не уполномочен. При этом он подчеркнул, что его будущая «область неограниченная, возможности безмерные».

Ранее пресс-служба МИД республики сообщила, что Родион Мирошник освобожден от должности посла ЛНР в России. В ведомстве отметили, что это связано с вхождением региона в состав РФ.

30 сентября президент Владимир Путин подписал указ о вхождении Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Референдумы о вхождении в состав России прошли в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября. Согласно их результатам, в ДНР данное решение поддержали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.