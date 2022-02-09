Фандоматы будут производить на заводе, выпускающем продукцию для «оборонки»

Прототип фандоматов (автоматов по приёму вторичного сырья) разработали на предприятии холдинга «РИФ», который производит продукцию для оборонно-промышленного комплекса, сообщает телеканал «360». Тем самым «РИФ» намерен увеличить долю гражданской продукции в своём производстве, рассказал глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

В прошлом году РЭО запустил пилотный проект по установке 10 000 фандоматов российского производства в регионах РФ в рамках реализации целей нацпроекта «Экология». <...> Что касается холдинга «РИФ», то он считается активным сторонником бережного отношения к природе, который участвует в различных экологических программах. В рамках стратегии увеличения доли гражданской продукции это крупное высокотехнологичное предприятие создало прототип фандоматов, — сказал Буцаев.

Он добавил, что первые образцы фандоматов должны появиться на рынке в конце 2022 года.

Генеральный директор ОАО «Корпорация НПО „РИФ“» Александр Иванов сообщил, что внимание военных и других предприятий к этой теме демонстрирует заинтересованность рынка в повестке устойчивого развития.

Ранее в жилых кварталах группы «Самолёт» в Подмосковье установили фандоматы, рассчитанные на 10 тысяч единиц тары, или 300 килограммов вторсырья. Денис Буцаев заявил, что подобные контейнеры рекордного объёма были установлены по запросу местных жителей.