Фанаты принесли десятки белых роз к могиле Шатунова в день его рождения

Фото: Авилов Александр/АГН «Москва»

6 сентября 2022 певцу Юрию Шатунову могло исполниться 49 лет. С его смерти прошло два с половиной месяца. На Троекуровском кладбище в день рождения артиста собрались около двухсот поклонников, они принесли на могилу десятки белых роз, а также торты с конфетами, сообщает KP.RU. В полдень прошла панихида по артисту. Для проведения обряда пригласили батюшку, услуги которого оплатили сами фанаты.

Фан-клуб певца также приготовил бочонок кутьи: кушаньем поминали все пришедшие. А после достали термосы с чаем и разрезали большой торт. На нем две свечи с цифрами — 49. Большой кусок с украшением в виде вафельного рожка положили на тарелку и оставили на могиле именинника, — пишет издание.

Поклонники также организовали поминки Шатунова в столовой неподалеку от Троекуровского кладбища.

Члены инициативной группы рассказали, что они собрали порядка пяти тысяч подписей со всей страны и отправили их в администрацию президента с просьбой рассмотреть возможность посмертно присвоить Шатунову звание народного артиста РФ.

Директор экс-солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов ранее сообщил, что коллеги покойного артиста по музыкальному коллективу не будут проводить вечер памяти 6 сентября 2022 года, в день рождения певца. По его словам, на ближайший год группа отказалась от всех мероприятий из-за траура в связи со смертью Шатунова.