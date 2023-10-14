Фанаты заподозрили Микки-Мауса в разводе с Минни и интрижке с Дейзи Дак The Sun: фанаты Микки-Мауса заподозрили его в «разводе» с Минни после 95 лет брака

Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Герою мультфильмов компании Disney Микки-Маусу фанаты приписали разрыв с Минни-Маус после 95 лет экранного брака, пишет The Sun. Более того, персонажа заподозрили в интриге с другой героиней — уткой Дейзи Дак.

Такие сомнения появились после выпуска студией Marvel Comics обложки комикса «Что, если...» (What if...), приуроченной к 60-летию серий «Мстители» и «Люди Икс». На ней изображены Микки-Маус и Дейзи Дак в костюмах Человека-муравья и Осы, которые убегают от огромной Минни-Маус. Новый комикс выйдет в 2024 году. При этом ни Marvel, ни Disney не раскрывают детали взаимоотношений троицы.

Микки-Маус является одним из ключевых символов The Walt Disney Company, а также всей американской поп-культуры. Он впервые появился в 1928 году, когда Уолт Дисней потерял права на своего первого персонажа кролика Освальда. Тогда же мультипликаторы создали и Минни-Маус, которая в дальнейшем изображалась возлюбленной Микки, а также лучшей подругой Дейзи Дак.

Ранее сообщалось, что Disney из-за истечения срока действия может лишиться эксклюзивных прав на использование Микки-Мауса. Юрист в области киноправовых отношений Дэниэл Маэда рассказал, что это не означает лишение студии авторских прав. То есть Disney сможет подать в суд на лицо, которое использовало образ Микки.