«Фальшивые раскаяния»: названа цель извинений звезд «голой» вечеринки Депутат Бородай: звезды «голой» вечеринки хотят выкачивать деньги из России

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Александр Бородай

Раскаяния звезд «голой» вечеринки часто носят фальшивый характер, предположил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Александр Бородай. По мнению парламентария, участники мероприятия, организованного блогером Анастасией Ивлеевой, хотят сохранить возможность «выкачивать деньги из России». Как подчеркнул Бородай, пример уехавших из РФ коллег показал звездам «голой» вечеринки, что российские артисты за границей никому не нужны.

Я считаю, что даже если люди покаялись, то это покаяние часто носит фальшивый характер. И все, что они хотят за собой сохранить, это возможность выкачивать из Российской Федерации деньги. То есть хорошо зарабатывать. Пример предыдущих «уезжантов»-релокантов показал им, что ни в Штатах, ни в Европе, ни в Израиле российские артисты не нужны, — рассказал Александр Бородай.

Депутат уверен: лучшее, что обеспечено российским звездам за границей — «относительно безбедная старость, если они с собой привезли много денег». Однако даже в этом случае путь в местную элиту для них будет закрыт.

Причем даже если есть пара-тройка миллиардов, то это не значит, что ты автоматически становишься членом западной элиты. Туда не пустят даже за деньги, — заключил Бородай.

Ранее Александр Бородай заявил, что критикующие РФ иноагенты могут объединиться и купить «клочок земли» в Антарктиде или Африке с целью создания «прекрасной свободной России будущего», где живут «светлые люди». Он призвал иноагентов уезжать из страны и жить там, где им нравится.