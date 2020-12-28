Фальков сравнил качество дистанционного и очного образования

https://static.news.ru/photo/83cec75c-48f9-11eb-a78f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Качество дистанционного образования в значительной мере отличается от очного, решение о переходе является вынужденной мерой в период пандемии COVID-19, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

Качество удалённого образования отличается от качества очного образования, потому что одно дело, когда мы с вами общаемся вживую, а другое дело, когда по телевизору, — отметил Фальков, слова которого приводит ТАСС.

По словам министра, в настоящее время в России более 60% студентов от общего числа обучаются в дистанционном формате. В то же время около 40% высших учебных заведений страны работают удалённо.

Также Фальков подчеркнул, что после окончания пандемии коронавируса вузы вернутся к очной форме обучения. О том, чтобы продолжать работу в удалённом или гибридном формате, речи не идёт.

Ранее NEWS.ru писал, что ряд российских вузов снизят стоимость обучения в новом году из-за дистанционного формата на 10%. В частности, Волгоградский социально-педагогический университет и Московский педагогический государственный университет. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов пояснил, что сумма в размере 10% была выбрана потому, что нельзя уменьшить заработную плату преподавателям, но провести оптимизацию для сокращения расходов, чтобы пойти навстречу студентам, вузы могут.