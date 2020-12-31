Фальков посетовал, что лишь 10% очников хотят работать в научной сфере

https://static.news.ru/photo/6f4226b2-4b6f-11eb-9b31-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Научная деятельность интересует лишь 10% студентов очной формы обучения, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

Последние данные: только 10% студентов очной формы обучения так или иначе хотели бы связать свою жизнь с наукой, — отметил Фальков в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, сейчас перед Минобрнауки РФ стоит цель заинтересовать талантливых студентов идти в науку. В настоящее время студенты хотят не только получить диплом об окончании вуза, но и качественное образование. В этом направлении и работает ведомство, заключил Фальков.

Ранее глава ведомства сравнил качество дистанционного образования. По его мнению, в значительной мере оно отличается от очного. Однако решение о переходе на дистанционку является вынужденной мерой в период пандемии COVID-19.

NEWS.ru писал, что аттестаты об основном общем и среднем общем образовании в России начнут маркировать QR-кодами.

Двумерный матричный штриховой код (QR-код), содержащий «чёрно-белые элементы или элементы нескольких различных степеней яркости», будет наноситься в белое квадратное поле размером 20 мм на 20 мм.