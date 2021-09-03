Фальков объяснил причины «непоступления» стобалльников в вузы

Интересом к учёбе только в нескольких ведущих вузах России назвал причиной «непоступления» в текущем году на бюджетные места абитуриентов, набравших высокие баллы на едином государственном экзамене, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1»

По словам Фалькова, ситуация никак не связана с заданиями ЕГЭ.

Это связано с интересом к определённым специальностям и направлениям и с желанием абитуриентов получить престижный диплом целого ряда наших вот ведущих российских университетов, — сказал министр.

Ранее в Минобрнауки сообщали, что в ряде российских университетов сложилась ситуация, при которой число имеющих право на зачисление вне конкурса абитуриентов превысило количество установленных бюджетных мест. В результате вузы приняли решение зачислить поступающих олимпиадников за счёт средств университетов.

При этом Валерий Фальков отметил, что следует проанализировать итоги ЕГЭ этого года и определить, как по отдельным дисциплинам увеличивается количество стобалльников.

Кроме того, стало известно, что выпускники девятых и 11-х классов всё чаще предпочитают среднее специальное образование высшему. Аналитики пришли к выводу, что этот тренд возник из-за ухудшения материального положения жителей России.