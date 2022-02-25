Facebook запретил государственным СМИ России монетизацию и рекламу

Глава отделения по политике безопасности Facebook Натаниэль Глейхер заявил, что соцсеть запретила российским государственным СМИ рекламировать свои материалы. Кроме того, такая пресса не сможет монетизировать просмотры своего контента. Об этом Глейхер написал в своём Twitter-аккаунте.

Мы запрещаем российским государственным СМИ показывать рекламу и осуществлять монетизацию на нашей платформе по всему миру, — написал он.

Глейхер подчеркнул, что специалисты соцсети продолжат сопровождать публикации государственных СМИ из РФ соответствующими пометками. Правда, пока не известно, какие последствия будут иметь для прессы такие действия зарубежной соцсети.

Ранее Роскомнадзор совместно с Генеральной прокуратурой и МИД РФ объявил о начале частичного ограничения доступа к Facebook, передаёт официальный сайт ведомства. Причиной ограничения в агентстве назвали «нарушение соцсетью прав и свобод россиян». Администрация Facebook за 24 февраля наложила ограничения на официальные аккаунты ряда российских СМИ.