Facebook заблокировал профиль основателя Gulagu.net

Facebook заблокировал личную страницу основателя правозащитной организации Gulagu.net Владимира Осечкина. Никаких предупреждений владельцу профиля от соцсети не поступало. Об этом говорится в Telegram-канале проекта.

Никаких предупреждений, жалоб, просто нет такого аккаунта и всё. 4999 френдов, более 12 000 подписчиков, наше окно для общения с журналистами и прессой со всего мира. И вот снесли в ночь с 1 на 2 ноября, — говорится в сообщении.

Правозащитники заявили, что такие действия сервиса могут быть связаны с попытками российских спецслужб «уничтожить Gulagu.net и лично Владимира Осечкина». В качестве доказательств своих слов они привели статистику, в которой рассказывается о перипетиях в жизни основателя проекта.

Мы призываем Facebook провести тщательную проверку и расследование по факту удаления аккаунта Vladimir Osechkin и принять меры к его восстановлению, — добавляется в сообщении.

Ранее программист Сергей Савельев передал Gulagu.net видеоархив объёмом 40 гигабайт, в котором содержатся кадры с пытками и изнасилованиями людей, находящихся в местах лишения свободы. В частности, на видеозаписях видно, как заключённых раздевают догола, связывают, избивают и совершают над ними сексуальное насилие.

Ранее Осечкин заявил, что правозащитники получили видео с пытками заключённых ещё в четырёх колониях. Осведомители вышли с ним на связь после публикации кадров избиения людей в саратовской туберкулёзной больнице № 1 ФСИН. Четыре человека поэтапно отправили проекту файлы, подтверждающие пытки в четырёх учреждениях ФСИН.