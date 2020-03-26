https://static.news.ru/photo/336c94ae-6f62-11ea-b30b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По требованию Роскомнадзора (РКН) Facebook удалил ложное сообщение о количестве заболевших коронавирусом в России.

Уведомление социальная сеть получила накануне, 25 марта. Какая именно информация вызвала претензии ведомства, не сообщается, пишет РИА Новости.

Также стало известно, что РКН потребовал от Twitter удалить фейк о принятом приказе министра обороны РФ «О введении в городе Москве комендантского часа» из-за коронавируса. Приказ якобы был подписан министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Требование об удалении ложной информации поступило от Генпрокуратуры, сообщал NEWS.ru.

По данным на 26 марта, в России за сутки зафиксировано 182 новых случая заболевания COVID-19, а общее число заражённых составляет 840 человек. Количество выздоровевших возросло до 38 человек. Умерли два человека. В мире заразились более 472 тысяч. Жертвами болезни стали 21,3 тысячи человек, выздоровели свыше 114 тысяч.