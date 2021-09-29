Facebook получил отсрочку на оплату штрафов в России

Таганский суд Москвы предоставил компании Facebook отсрочку на уплату наложенных российскими властями штрафов. Выплатить деньги можно будет до 4 октября, говорится в Telegram-канале пресс-службы московских судов общей юрисдикции.

До этого времени американская корпорация должна выплатить 26 млн рублей.

Предоставлен срок для добровольной уплаты штрафов до 4 октября 2021 года, — говорится в сообщении.

Facebook попросил об отсрочке 27 сентября, в последний день уплаты штрафа.

Накануне зампред Совбеза и глава «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что в России могут запретить зарубежные социальные сети и IT-компании из-за вмешательства в политическую жизнь государства. По его словам, влиять на крупные цифровые компании можно не только с помощью ограничений, блокировок и штрафов, но и запретом деятельности.

Ранее Роскомнадзор начал вести реестр соцсетей, куда попали как иностранные, так и отечественные сервисы. Эти нововведения появились после вступления в силу ещё в феврале закона о «самоконтроле» интернет-площадок, по которому они самостоятельно должны выявлять и блокировать запрещённую властями информацию.