Facebook получил отсрочку на оплату штрафов в России
Вячеслав Оглоблин
Вячеслав Оглоблин
20:08, 29 сентября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
Таганский суд Москвы предоставил компании Facebook отсрочку на уплату наложенных российскими властями штрафов. Выплатить деньги можно будет до 4 октября, говорится в Telegram-канале пресс-службы московских судов общей юрисдикции.
До этого времени американская корпорация должна выплатить 26 млн рублей.
Предоставлен срок для добровольной уплаты штрафов до 4 октября 2021 года, — говорится в сообщении.
Facebook попросил об отсрочке 27 сентября, в последний день уплаты штрафа.
Накануне зампред Совбеза и глава «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что в России могут запретить зарубежные социальные сети и IT-компании из-за вмешательства в политическую жизнь государства. По его словам, влиять на крупные цифровые компании можно не только с помощью ограничений, блокировок и штрафов, но и запретом деятельности.
Ранее Роскомнадзор начал вести реестр соцсетей, куда попали как иностранные, так и отечественные сервисы. Эти нововведения появились после вступления в силу ещё в феврале закона о «самоконтроле» интернет-площадок, по которому они самостоятельно должны выявлять и блокировать запрещённую властями информацию.