Социальная сеть Facebook признала ошибкой блокировку аккаунта главного редактора МИА «Россия сегодня» и RT Маргариты Симоньян. Администрация принесла журналистке свои извинения и восстановила доступ.
Представители Facebook пояснили, что нормы сообщества предусматривают удаление нарушающего их контента. За повторное нарушение предусмотрено удаление страницы, передаёт
Ранее News.ru писал, что 12 сентября Симоньян заблокировали доступ к её странице в социальной сети Facebook. Официальная причина — «за нарушение стандартов сообщества».