Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян Фото: Margarita Simonyan/facebook.com

Социальная сеть Facebook признала ошибкой блокировку аккаунта главного редактора МИА «Россия сегодня» и RT Маргариты Симоньян. Администрация принесла журналистке свои извинения и восстановила доступ.

Представители Facebook пояснили, что нормы сообщества предусматривают удаление нарушающего их контента. За повторное нарушение предусмотрено удаление страницы, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что 12 сентября Симоньян заблокировали доступ к её странице в социальной сети Facebook. Официальная причина — «за нарушение стандартов сообщества».

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