Фото: Margarita Simonyan/facebook.com

Несколько десятков работников штаба кандидата в губернаторы Петербурга Александра Беглова не в полной мере получили зарплаты за работу во время предвыборной кампании. Информацию об этом озвучил юрист Даниил Попов.

Сегодня утром мне написал человек с просьбой оказать юридическую помощь в вопросе взыскания зарплаты. Всё бы ничего, казалось бы, обычный клиент. Только вот работодателем выступал не кто-нибудь, а штаб Беглова...