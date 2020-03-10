https://static.news.ru/photo/fa7ea2ce-62bc-11ea-b1a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/about/Global Look Press

Недостоверная информация о распространении коронавируса на территории России была удалена Facebook и «ВКонтакте».

По данным пресс-службы Роскомнадзора, фейки исчезли из соцсетей после соответствующего требования со стороны Генпрокуратуры, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала россиян верить только официальным данным о числе заболевших коронавирусом в России. Она подчеркнула, что распространение фейковых новостей о якобы большом количестве заболевших «может быть опаснее самого коронавируса».