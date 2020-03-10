Фото: vk.com/about/Global Look Press

Недостоверная информация о распространении коронавируса на территории России была удалена Facebook и «ВКонтакте».

По данным пресс-службы Роскомнадзора, фейки исчезли из соцсетей после соответствующего требования со стороны Генпрокуратуры, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала россиян верить только официальным данным о числе заболевших коронавирусом в России. Она подчеркнула, что распространение фейковых новостей о якобы большом количестве заболевших «может быть опаснее самого коронавируса».

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