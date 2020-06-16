«Езжай в Россию»: врач в Латвии накричал на пенсионерку за незнание языка

https://static.news.ru/photo/243bd054-afb7-11ea-be83-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Дежурный травматолог из латышского города Резекне устроил конфликт из-за того, что пенсионерка обратилась к нему по-русски.

По словам Таисии, её внучка во время игры повредила палец, после чего девочку сразу же доставили в больницу.

Дежуривший на тот момент врач Интс Веверис общался с ребёнком по-латышски. При этом, когда бабушка обратилась к нему на русском, тот грубо посоветовал ей уехать в РФ и там «качать свои права». Кроме того, он назвал пенсионерку «фашисткой из России».

По правде говоря, я очень страдаю из-за того, что не знаю латышский язык. Это не какая-то принципиальная позиция, я просто не могу его выучить, — поделилась женщина.

Пенсионерка отметила, что имеет гражданство РФ и проживает в русскоязычном посёлке и поэтому не может закрепить знание латышского языка.

После возвращения домой Таисия рассказала о случившемся своему сыну Андрею, который пошёл к медику, оповестив об этом полицейских. Там он попросил Вевериса уточнить, по которому адресу «отправляли» его мать, на что травматолог заявил: «туда, где занимаются русским фашизмом». Затем он обратился к сотрудникам правоохранительных органов, сообщив, что его якобы избили.

Сын пенсионерки подчеркнул, что принципиально не стал продолжать общение с врачом, решив дождаться приезда полиции. В настоящее время по факту случившегося проводится расследование.

Согласно странице Вевериса на Facebook, врач не испытывает проблем с русским языком, так как многие его посты напечатаны на кириллице, передаёт радио Sputnik.

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