Ежики с рисом и молодой капустой! Обалденный ужин для всей семьи за полчаса

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Готовим нежные ежики из фарша с рисом и молодой капустой — сочные колобки в томатно-сметанной подливе! Представьте нежные мясные шарики, где каждый рисинка превращается в иголочку ежика, а молодая капуста добавляет сочную свежесть. Это блюдо — вкусный компромисс между тефтелями и голубцами, которое понравится и детям, и взрослым.

Начните с подготовки овощей: 400 г молодой капусты тонко нашинкуйте, одну луковицу мелко нарежьте, одну морковь натрите на терке. Обжарьте овощную смесь на сковороде до мягкости — капуста должна слегка уменьшиться в объеме. Стакан риса отварите до полуготовности — зерна должны оставаться слегка твердыми внутри. В глубокой миске смешайте 750 г мясного фарша (идеально подойдет говядина со свининой), подготовленные овощи, рис, одно яйцо, соль, перец и любимые специи — отлично подойдет щепотка паприки для аромата.

Сформируйте небольшие шарики размером с грецкий орех. В той же сковороде, где жарились овощи, обжарьте ежики со всех сторон до румяной корочки. Для соуса смешайте 200 мл сметаны, 2 ст. л. томатной пасты и 150 мл воды — этой смесью залейте ежики так, чтобы соус покрывал их наполовину. Тушите под крышкой на медленном огне 30 минут — за это время рис полностью приготовится, став теми самыми «иголочками», а соус загустеет.

Подавайте ежики горячими, щедро полив их ароматной подливой.

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