Буйство цвета: фото выставки «Краски осени» в «Аптекарском огороде»

Ежегодный фестиваль цветов «Краски осени» стартовал в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород». Один из самых известных в Москве флористов Андрей Филоненко — чемпион России по профессиональной флористике — создал креативный дизайн новой выставки. Изюминкой фестиваля стали хризантемы из Голландии и гигантские тыквы. В рамках мероприятия можно посетить мастер-класс по флористике. Фестиваль продлится до ноября 2020 года.
Мобильный репортёр/АГН «Москва»
Мобильный репортёр/АГН «Москва»
Мобильный репортёр/АГН «Москва»
Мобильный репортёр/АГН «Москва»
Мобильный репортёр/АГН «Москва»
Мобильный репортёр/АГН «Москва»
Мобильный репортёр/АГН «Москва»
Мобильный репортёр/АГН «Москва»
Мобильный репортёр/АГН «Москва»
Мобильный репортёр/АГН «Москва»
Мобильный репортёр/АГН «Москва»
Мобильный репортёр/АГН «Москва»
Мобильный репортёр/АГН «Москва»
Мобильный репортёр/АГН «Москва»
Мобильный репортёр/АГН «Москва»
Мобильный репортёр/АГН «Москва»
Мобильный репортёр/АГН «Москва»
Мобильный репортёр/АГН «Москва»
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен