Буйство цвета: фото выставки «Краски осени» в «Аптекарском огороде»

В Москве на Красной площади стартовал ретропробег «ГУМ-авторалли — 2020», посвящённый 50-летию с начала выпуска автомобилей «Жигули». Уже традиционное ралли уникальных машин советской эпохи стало седьмым соревнованием ретроавтомобилей, которое проводит Торговый дом ГУМ. На увлекательный маршрут по живописным местам столицы ровно в полдень отправились сразу 100 классических «Жигулей»: «ВАЗ-2101», «ВАЗ-2102», «ВАЗ-2103» и «ВАЗ-2106» выпуска 70-х годов. Все машины прошли строжайший отбор экспертов, сохранили оригинальные детали и отличное техническое состояние. Почти трёхчасовой маршрут протяжённостью около 80 км держится всегда в строгом секрете до получения участниками дорожной книги — каждый год маршрут прокладывается по-новому. Задача участников — отыскать самый короткий путь к скрытым контрольным точкам, чтобы оказаться в них вовремя. Экипажи состоят из водителя и штурмана, которому предстоит осуществлять навигацию транспортного средства по оптимальной траектории. Поучаствовать в ралли мог любой желающий, пригласив напарника и сделав взнос в 25 тысяч рублей.