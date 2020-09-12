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Буйство цвета: фото выставки «Краски осени» в «Аптекарском огороде»

16:52, 12 сентября 2020
Фото: Мобильный репортёр/АГН «Москва»

Ежегодный фестиваль цветов «Краски осени» стартовал в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород». Один из самых известных в Москве флористов Андрей Филоненко — чемпион России по профессиональной флористике — создал креативный дизайн новой выставки. Изюминкой фестиваля стали хризантемы из Голландии и гигантские тыквы. В рамках мероприятия можно посетить мастер-класс по флористике. Фестиваль продлится до ноября 2020 года.

Мобильный репортёр/АГН «Москва»

Мобильный репортёр/АГН «Москва»

Мобильный репортёр/АГН «Москва»

Мобильный репортёр/АГН «Москва»

Мобильный репортёр/АГН «Москва»

Мобильный репортёр/АГН «Москва»

Мобильный репортёр/АГН «Москва»

Мобильный репортёр/АГН «Москва»

Мобильный репортёр/АГН «Москва»

Мобильный репортёр/АГН «Москва»

Мобильный репортёр/АГН «Москва»

Мобильный репортёр/АГН «Москва»

Мобильный репортёр/АГН «Москва»

Мобильный репортёр/АГН «Москва»

Мобильный репортёр/АГН «Москва»

Мобильный репортёр/АГН «Москва»

Мобильный репортёр/АГН «Москва»

Мобильный репортёр/АГН «Москва»

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